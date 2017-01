La settimana delle stelle

Quello che vi siete persi in sette giorni di gossip

4/1/2013

Belen in bikini sotto il sole argentino sorride serena e mostra le curve arrotondate dalla gravidanza. Alle Maldive Andrea Perone, ex marito di Sabrina Ferilli scambia effusioni hot sulla spiaggia con Laura Cremaschi, che gli regala un topless mozzafiato. E mentre tra Balotelli e la Fico è guerra fredda da Malindi Guendalina Canessa fa uno strip per il papà...

foto Olycom

MERCOLEDI' 2 GENNAIO 2013



Belen, bikini da futura mamma



Andrea Perone, effusioni hot con Laura





GIOVEDI' 3 GENNAIO



Guerra... fredda tra Balo e la Fico



Guenda a Malindi, siparietto bollente

foto Olycom

VENERDI' 4 GENNAIO



Inizio d'anno bollente e africano per Rosy e le altre...