Ecco buoni propositi della Canalis

Nel 2013 Eli deve mangiare più verdura e lavare i denti prima di andare a letto

4/1/2013

E' un classico degli ultimi giorni di dicembre stilare la lista dei buoni propositi per l'anno nuovo. Un elenco l'ha scritto anche Elisabetta Canalis che ha pubblicato prontamente su Who Say. In pole position c'è “continuare a non fumare (eccetto nei week-end e festivi o in presenza di alcolici)” Seguono in ordine sparso: “Lavare i denti prima di andare a dormire, non incazzarmi quando guido, vestirmi un po' più femminile e mangiare più verdura”.

foto Twitter



La showgirl sarda ha intenzione di cambiare registro promettendo pubblicamente a se stessa di dare qualche aggiustatina ad alcune abitudini non proprio salutari. Ma c'è anche il desiderio di rinnovare il look cercando di vestire in modo più femminile riferendosi sicuramente all'outfit quotidiano, non di certo a quello "da red carpet".



Punta anche sulla cultura. Leggere sì, ma niente gossip e, sottolinea “studiare senza inventare scuse tipo"devo pulire/riordinare/suonano alla porta/oggi mi sento male”. In conclusione Eli ricorda: "Le promesse per l'anno nuovo decadono quello successivo". Che si sia già pentita di quanto scritto?