Barbara Berlusconi, il Brasile non le fa paura

Addio a Pato, ma solo per un po'

4/1/2013

"Siamo una coppia felice e serena", così Barbara Berlusconi "liquida" dubbi e perplessità dopo l'annuncio ufficiale del trasferimento di Alexandro Pato in Brasile al Corinthians. Insomma niente di cui preoccuparsi. Certo il Brasile non è dietro l'angolo, ma la coppia resiste da oltre due anni e non sarà questa distanza a intimorirli.

foto Twitter

A Capodanno i due si sono fatti fotografare felici a Courmayeur, ultimi scatti insieme prima dell'addio, a dissipare le voci di crisi che da tempo circolano. "Ho sempre anteposto l'interesse del club a quello privato", ha garantito la figlia del presidente del Milan, Silvio Berlusconi. E, così come l'anno scorso, mi sono tenuta totalmente fuori dalla vicenda. Pato non andò al Paris Saint Germain semplicemente perché mio padre e il giocatore non erano convinti del trasferimento".



E ha poi aggiunto: "Siamo una coppia felice e serena. La distanza Milano-San Paolo non ci spaventa. Figuriamoci", ha continuato Barbara Berlusconi, "se ci poteva spaventare, come qualcuno ha scritto, quella Milano-Parigi".