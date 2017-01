Miami surriscaldata da Nicole

La Minetti a stento trattiene le sue forme

4/1/2013

Incontenibile ed esagerato, a stento trattenuto nel bikini a fascia il décolleté di Nicole Minetti vale un giro sulla spiaggia di Miami. E per augurare un 2013 di prosperità e salute è sicuramente il modo migliore...

foto LaPresse

L'ex consigliera seguita e spiata da giorni dai paparazzi catalizza i flash e gli sguardi. Il bikini non la contiene, né sopra né sotto e allora è un tutto continuo aggiustamento prima del reggiseno poi degli slip.



In sua compagnia uno sconosciuto e fortunato amico sdraiato accanto a lei sul lettino. Prima in giallo poi in rosa Miss Minetti sfoggia una vera e propria collezione di bikini oltre che curve da far surriscaldare la spiaggia e l'acqua del mare. Per Nicole il 2013 comincia davvero sotto buoni auspici.