Rihanna tutta nuda mostra i suoi lati sexy

In vacanza alle Barbados senza Chris Brown

4/1/2013

E' in maglietta nella stanza da letto della sua villa alle Barbados. La finestra è spalancata e il fotografo si accorge di Rihanna tanto quanto la pop star di lui. E inizia a spogliarsi. In pochi secondi rimane nuda come mamma l'ha fatta con gli occhi fissi verso l'obiettivo. Sembra una sfida a chi abbassa prima lo sguardo. Il paparazzo non cede e Chi documenta: seno e lato B lasciano senza parole, la cantante svela un fisico strepitoso.

foto Chi



Al suo fianco non c'è il turbolento Chris Brown, lo stesso che nel 2009 le rese il volto irriconoscibile a suon di schiaffi e pugni. E' sola nella sua terra d'origine a godersi i primi momenti del nuovo anno mantenendo le abitudini di quello appena trascorso. Trasgressiva ed esibizionista come sempre improvvisa uno strip che si fa sempre più hot quando si sfila gli slip per indossare il costume. Le curve dei suoi seni tonici, del ventre e dei fianchi sono armoniose e ben tornite. In un luogo ancora così incontaminato resta comunque lei la vera bellezza... naturale.