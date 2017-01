Inizio d'anno "bollente" per le star

Dilettuso, Gregoraci, Toniolo, Nargi... tutte in Africa

4/1/2013

L'ex Pupa Rosy Dilettuso si scatena tra giochi d'acqua maliziosi con un nuovo compagno a Malindi. E tra abbracci e "prese" ci scappa anche il siparietto hot. Ma in Africa ci sono anche Federica Nargi e Melita Toniolo, che postano la loro prima cartolina social in bikini e Elisabetta Gregoraci immortalata nella sua statuaria bellezza da Briatore...

foto Olycom

L'anno nuovo insomma inizia con temperature bollenti e africane per molte star dello showbiz, all'insegna di tintarella, sole e mare. La Dilettuso pare aver trovato un nuovo compagno... di giochi almeno. Con lei a divertirsi in acqua lo stilista Marco Grifoni, con il quale pare l'intesa sia alle stelle. L'ex Pupa in un bikini quasi inesistente, con slip modello "filo interdentale", si scatena con l'amico e offre siparietti a luci rosse mostrando i suoi lati più intimi...



Dolci e cenoni non hanno pesato sulla forma smagliante delle star, che appaiono più sexy che mai. A Malindi la Gregoraci ormai è di casa e Briatore non si risparmia nel pubblicare scatti rubati della sua bellissima moglie in bikini. Sono in Africa anche l'ex velina Federica Nargi e la sua amica Melita Toniolo. Sdraiate sui lettini le due bellissime sfoggiano le loro curve mozzafiato. Anche Irina Shayk, splendida fidanzata di Cristiano Ronaldo sverna nel "continente nero" e su Instagram posta una foto in cui si arrampica su una palma in riva al mare nell’arcipelago di Madera, a nord ovest della costa africana, dove insieme al campione del Real Madrid e al figlio Cristiano Jr ha festeggiato la notte di San Silvestro.



Scatto di spalle in bikini per Bar Refaeli dalla costa turca e in posa sexy per Victoria Silvstedt dal mare a Saint Barts, splendida isola delle Antille, che la giunonica svedese dalle curve sempre impeccabili e abbronzate ha scelto per festeggiare l’anno nuovo. Federica Panicucci si rilassa a Dubai con il marito Mario Fargetta e posta uno scatto via twitter. E poi ci sono ancora Silvia Abbate, Nicole Minetti e una splendida Jessica Alba da Cabo San Lucas in Messico, che sfoggia un fisico invidiabile. Tutte già pronte e promosse alla prova bikini.