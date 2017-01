Francesca, mamma bis a giugno

La Senette svela il dolce segreto sul suo blog

3/1/2013

“E' ufficiale. Aspetto un bimbo per giugno, quindi sono ampiamente nel quarto mese”, conferma Francesca Senette sul suo blog dopo aver postato un'immagine che la ritrae con le mani appoggiate sulla pancia che si vede appena. Dopo Alice, di quasi sette anni, la famiglia si allarga. La giornalista e il marito Marcello Forti non conoscono ancora il sesso del nascituro ma hanno già le idee chiare sul nome.

foto Twitter



Ha ufficializzato la sua seconda gravidanza parlando di candidi vestitini, piccole babbucce che stanno in una mano e di “pagliaccetti che riempiono il cuore di mielosissima tenerezza”. Innamorata della moda, tanto da aprire un blog, la Senette sta già immaginando come vestirà il suo secondo bambino di cui ancora non conosce il sesso. Ma la gioia è tanta e incontenibile “Io ho voglia di ripartire, ricominciare, ri-giocare, ri-comunicare. Ovviamente a modo mio! Buon 2013 a tutti anche da Tommaso o Olivia!!!” scrive anticipando i possibili nomi con cui chiamerà il nascituro.