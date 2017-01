Silvia, un lato B che infuoca Miami

Vacanze al caldo per l'ex Pupa

3/1/2013

Mancava all'appello, ma alla fine è arrivata anche lei, Silvia Abbate. Bellissima con la sua bionda chioma fluente si sollazza nella super affollata Miami sfoggiando micro bikini da urlo. Potremmo dire stessa spiaggia e stesso mare di Claudia Galanti, Nicole Minetti, Raffaella Zardo e Rita Rusic anche se, a quanto pare, non si sono nemmeno incrociate. Altrimenti avrebbero mai resistito ad una foto insieme da postare alla velocità della luce su Twitter?

foto LaPresse



Cerca riparo dal sole con un cappello in paglia e degli occhialoni neri e come una vera diva non fa caso ai paparazzi che continuano a scattarle foto da più angolazioni. Si sistema il costume, bagna i piedi in mare e torna a sdraiarsi mostrando un fisico asciutto e degli addominali più che scolpiti. Poi, stanca del sole sul viso, si gira... e i raggi puntano al suo piccolo e tonico lato B.