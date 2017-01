Guenda a Malindi, siparietto bollente

Strip davanti a papà e sedere in vista a bordo piscina

3/1/2013

Incontenibile ed esuberante, la bella Guendalina Canessa a stento trattiene le sue curve sexy stretta in uno striminzito bikini a fascia in una piscina a Malindi. Poi lo show diventa a luci rosse, lo slip scivola e mostra un lato B da applauso e infine Guenda fa uno strip e resta in topless davanti a papà.

foto Olycom

L'ex gieffina infatti ha trascorso qualche giorno di vacanza, durante le festività natalizie, proprio con i genitori e la piccola Chloe di due anni, la figlia avuta da Daniele Interrante, a Malindi. Qui tra bagni di sole e tuffi in piscina la sexy Guenda ha potuto mettere in mostra tutte le sue prosperose grazie. Curve mozzafiato, un décolleté esplosivo e un lato B da copertina, che inavvertitamente resta scoperto mentre lo slip scivola giù.



In un cambio costume veloce poi la Canessa si toglie il reggiseno davanti al padre sdraiato sul lettino, uno strip innocente, che i fotografi immortalano con malizia indugiando sul seno nudo della sensuale showgirl. A Malindi quindi, lontano dagli occhi, dal cuore e dalle tante chiacchiere che sono state fatte nei giorni scorsi sulla fine della sua love story con Interrante. Un po' di relax per "riflettere" anche sulle recenti dichiarazioni dell'ex tronista, che nega di aver tradito la moglie con Francesca de Andrè e si assume colpe e responsabilità di quanto accaduto. Su un possibile ritorno di fiamma tra i due il gossip si spreca, per ora però nessuna conferma.

Tra Guenda e Daniela buoni rapporti e pace apparente, la coppia si è rivista spesso a Milano nell'ultimo mese, forse solo per Chloe, forse per riallacciare qualcosa e ritrovare il filo della loro bella storia d'amore perduto. Non lo sapremo finché non saranno loro stessi ad annunciarlo e intanto ci pensa il gossip a tenere accesa la loro fiamma.