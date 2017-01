Claudia Galanti ancora protagonista a Miami

Stavolta pose sexy per un set fotografico

3/1/2013

In bikini ha dato spettacolo, quasi a luci rosse, tra topless mozzafiato e posizioni ardite con il compagno Arnaud sul lettino in spiaggia, sul set fotografico, a Miami, Claudia Galanti offre ancora una volta il meglio di sé: curve sexy, pose sensuali e seno in vista...

foto Olycom

Divertimento e lavoro quindi per la bellissima showgirl e modella paraguayana a Miami, dove i paparazzi non smettono di fotografarla da settimane ormai. E' lei la protagonista indiscussa della rinomata località modaiaola in Florida e in un modo o nell'altro la Galanti sa regalare siparietti davvero irresistibili.



Mamma affettuosa ed attenta, tornata in perfetta forma anche dopo la seconda gravidanza, Claudia Galanti è anche una compagna che sa come sedurre il proprio uomo, oltre che una modella seria e precisa, che sa come "bucare" l'obiettivo! Eccola in posa, una giacca aperta, il seno nudo sotto una camicetta scollata e trasparente, sguardi ammiccanti, un corpo da favola...