Stefano mostra la sua farfalla

Nuovo tattoo per il ballerino in vacanza con Belen in Argentina

3/1/2013

A distanza di poco meno di un anno dal primo battito di ali in pubblico della farfallina di Belen, anche De Martino scopre la sua. Tatuata sul lato sinistro, tra gli addominali scolpiti e la zona pubica scrive su Facebook: "La par condicio". Intanto la showgirl commenta un autoscatto in cui si vede il ventre sempre più rotondo: "6 mesi e una settimana!!!! Che palloncino!!!!". Altro che palloncino, in bikini è una futura mamma in splendida forma.

foto Facebook



Lontano dall'Italia per trascorrere un po' di tempo con la famiglia Rodriguez, Belen e Stefano si godono il sole argentino e un po' di relax. E anche da lì fanno avere loro notizie. Il ballerino, con tanto di calice in mano e la camicia sollevata, mostra con orgoglio il suo ultimo tattoo. Consapevole del fatto che solo la farfalla all'inguine di Belen resterà la più famosa del Belpaese, ha "copiato" lo stesso soggetto per "par condicio". Dopo quello sul braccio, ecco che diventano due i tatuaggi che condividono con amore.



Intanto Belen, che abbiamo potuto ammirare in tutta la sua bellezza con un micro bikini, comunica ai suoi follower che si vede come un palloncino. Con una maglietta colorata e aderente si fotografa davanti allo specchio evidenziando un grazioso pancino che aumenta di giorno in giorno.