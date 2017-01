Guerra... "fredda" tra Balo e la Fico

Intanto Abigail Balotelli è incinta di Oba Oba Martins

La piccola Pia ha quasi un mese ormai ma tra mamma Raffaella e papà Mario le cose vanno sempre peggio. Balo la diffida, i genitori si appellano al suo "istinto materno", la Fico non risponde, ma attraverso il fratello fa intendere che è pronta alla guerra. Intanto è in arrivo un altro bebè, quello di Abigail Balotelli, la sorella di SuperMario.

Prima Raffaella adesso Abigail quindi. La vita di SuperMario si riempie di bebè e il calciatore potrebbe diventare zio a breve. La beffa è che il presunto cognato sarebbe (il condizionale è sempre d'obbligo) nientemeno che Oba Oba Martins, 28enne nigeriano, ex giocatore dell'Inter, da un anno al Levante, con il quale Balotelli non ha mai avuto un grosso feeling. Insomma per Balo le cose diventano sempre più complicate. Ad annunciare la presunta gravidanza sarebbe stata la stessa Abigail, che da sei mesi è la fidanzata di Martins. Il messaggio social è stato subito intercettato da Diva e Donna che lo ha riportato.



Adesso bisogna solo attendere gli eventi e vedere crescere il pancino di Abigail. Intanto dalla barricata opposta la guerra, per ora rimasta "fredda" continua a suon di dichiarazioni e accuse al vetriolo. Il fratello di Raffaella Fico, raggiunto al telefono da Chi ha voluto a sottolineare che sua sorella non ha intenzione di rispondere pubblicamente alle accuse, per il bene e la tranquillità di Pia ma che "se davvero si dovesse arrivare alle vie legali, saremo pronti a rispondere per ogni singola parola detta in tutta onestà da mia sorella". Armi affilate e tutti in trincea quindi per avere la ribalta migliore. Speriamo che a farne le spese non sia l'ancora innocente piccola Pia.