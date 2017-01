Kim Kardashian: "Essere incinta non è una passeggiata"

La regina dei reality tv americani smitizza la dolce attesa

2/1/2013

Finalmente diventerà mamma anche lei, ma Kim Kardashian in realtà non è una vera e propria fan della gravidanza. Tutt'altro. Ed è stata lei stessa ad ammetterlo in un'intervista a Et Online a Capodanno: "Non posso certo dire che sia facile essere incinta... è un po' doloroso, ma tutti dicono che ne vale la pena, quindi aspetto di godere di questo evento in seguito...".

foto Olycom

La regina dei reality tv americana ha detto comunque di stare bene: "Mi sento bene, non ho avuto alcuna nausea mattutina. Comunque non è la cosa più semplice al mondo! Le persone dicono sempre che la gravidanza sia facile e divertente, ma è pur bisogna pur sempre adattarsi ad imparare cose sul proprio corpo. Mi sento bene però, quindi va bene".



Chi non sta più nella pelle invece pare essere il suo compagno e presto papà, Kanye West: il rapper ha interrotto il suo concerto ad Atlantic City per comunicare ai fan la bella notizia. La voce che la bella Kim fosse in dolce attesa circolava già da qualche giorno, e finalmente il cantante si è deciso a confermarla ufficialmente, davanti a oltre 5mila persone accorse per ascoltarlo nella città del New Jersey. Kanye non ha però voluto aggiungere ulteriori dettagli. Sembra infatti che la sua compagna sia in attesa di due gemelli, ma questa voce non è stata né confermata né smentita dal futuro papà. "Adesso, stop alla musica - ha detto West per dare il lieto annuncio -: e fate festa per la mia piccola mamma".