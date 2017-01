Nicole "esplosiva" e sexy

La Minetti fa le prove su Instagram

2/1/2013

Ammicca e fa l'occhiolino ai suoi followers Nicole Minetti in un autoscatto in bikini multicolor alla brasiliana. Prove di seduzione in interno per poi "sfilare" sulla spiaggia di Miami mostrando le sue curve da capogiro e il suo décolleté esplosivo.

foto LaPresse

Da quando ha fatto il suo ingresso nel meraviglioso mondo di Instagram, il social fotografico più amato dalle star, Nicole non smette di aggiornate i suoi fans con scatti bollenti. L'autoscatto in bikini è preparatorio della ricca serie di fotografie che seguono.



I paparazzi infatti non si sono risparmiati e hanno immortalato l'ex consigliera e modella da tutti i lati possibili puntando sui punti forza della sexy Nicole, in primo piano il décolleté. Non c'è dubbio Miss Minetti è proprio in forma e il suo status di single non la preoccupa affatto. Capodanno sotto il sole a mostrare il suo fisico al top, un bene preziosissimo su cui Nicole sa sempre di poter contare.