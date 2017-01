Vacanze costose in Uruguay per Lapo

Prima il furto poi la multa

2/1/2013

Sfoggia addominali scolpiti e i tatuaggi sul braccio mentre passeggia tranquillo in boxer nella villa di Punta del Este, a un giorno dal furto avvenuto ai suoi danni e a quelli della fidanzata kazaka Goga Ashkenazi. Ma tanto tranquillo Lapo Elkann non può stare visto che potrebbe essere sanzionato dalle autorità dell'Uruguay con una multa salata...

foto LaPresse

L'accusa sarebbe quella di non aver dichiarato i soldi che aveva con sé nel momento del suo ingresso nel Paese sudamericano qualche giorno fa. Il rampollo di casa Agnelli infatti è partito la scorsa settimana per l'Uruguay insieme alla sua nuova fiamma la 32enne Goga Ashkenazi per trascorrere il capodanno a Punta del Este nella villa di Paola Marzotto. Qui è avvenuto il furto, definito dalla stampa locale "del secolo", nella notte tra sabato 29 e domenica 30 dicembre: un bottino da 3,5 milioni di euro tra braccialetti, orologi e collane di proprietà dell'imprenditrice kazaka.



Dopo il danno però anche la beffa per Lapo, che ama collezionare multe di ogni genere. Le autorità del Paese infatti lo potrebbero multare per aver introdotto in Uruguay senza dichiararli nel modulo consegnato ai turisti in ingresso, soldi per un importo superiore a 10 mila dollari. Quella in Uruguay si sta rivelando una vacanza davvero costosa!