Aniston, 43 anni e non sentirli

Jennifer in bikini in Messico sfoggia curve perfette

2/1/2013

Curve perfette, il sorriso sulle labbra e il fidanzato, Justin Theroux, che non le toglie gli occhi di dosso. Jennifer Aniston sfoggia le sue splendide curve sotto il sole di Cabo San Lucas in Messico, dove ha trascorso il Capodanno. La diva sembra rinata e a 43 anni è più sexy che mai.

foto LaPresse

L’attrice statunitense, di origine greca, mostra il suo fisico mozzafiato e un lato B da applauso, mentre è con gli amici e il suo fidanzato Justin Theroux, a bordo piscina. L'indimenticabile Rachel Green nella serie televisiva ‘Friends’ e il suo compagno si rilassano, ridono e scherzano. Due splendidi over 40.



Anche Justin infatti, 41 anni, sfoggia un fisico scolpito. Una gran bella coppia che presto convolerà a nozze. Niente bebè in arrivo per ora però per la Aniston e Theroux, come si mormorava da tempo, e in bikini rosa l'attrice svela chiaramente che non c'è nessun pancino arrotondato. Ventre piatto ancora e tanta voglia di divertirsi, al momento.