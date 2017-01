Perone, effusioni hot con Laura

L'ex della Ferilli alle Maldive

2/1/2013

Effusioni hot e un topless mozzafiato. Alla Maldive Andrea Perrone, ex marito di Sabrina Ferilli, se la spassa con la sua nuova fidanzata, la super sexy Laura Cremaschi, Miss Padania nel 2006. Sul lettino i due non risparmiano posizioni a luci rosse, poi lei fa un bagno a seno libero...

Di donne l'imprenditore 48enne sembra proprio intendersene. E da solo non riesce a stare. Così dopo il matrimonio con Sabrina Ferilli, durato poco più di due anni dal 2003 al 2005, l'aitante rubacuori era subito volato tra le braccia di Sara Varone e poi ancora tra quelle di Cecilia Capriotti.



Dall'estate 2012 si accompagna con Laura Cremaschi, bionda bambola che sta facendo fortuna sul social network con i pronostici calcistici scritti sul suo corpo. La sexy Laura usa infatti tutti i suoi lati più sensuali per scriverci sopra con il pennarello i risultati delle partite: dal lato b al seno, dalle cosce alle gambe. Con lei Andrea Perone sembra divertirsi parecchio. Sotto il sole delle Maldive l'imprenditore e l'ex Miss Padania non si curano di nessuno mentre si scambiano piccanti effusioni sul lettino, dove Laura mostra le sue curve conturbanti e il suo lato B da urlo. Poi ecco un bel topless in mezzo al mare. Andrea approva e apprezza e l'aspetta sulla spiaggia.