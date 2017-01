Belen, bikini da futura mamma

Con Stefano coccole e baci in Argentina

2/1/2013

Il pancione lievita e lei, più bella e sensuale che mai, lo mostra con orgoglio, negli scatti di Diva e Donna, mentre con il suo Stefano si gode il sole dell'Argentina. Riecco Belen, in bikini, radiosa e felice, le curve arrotondate dalla gravidanza, mentre bacia e si fa coccolare dal suo compagno. Stavolta però niente scatti osé. La sexy showgirl pensa solo al piccolo Santiago, che nascerà in aprile e alle nozze...

foto Diva e Donna

Lo sguardo sereno, il volto rilassato e luminoso e il pancione che cresce di giorno in giorno. In meno di un anno la vita di Belen, icona sexy dello showbiz, è completamente cambiata. Dall'inizio della sua love story con Stefano De Martino la sua scala di valori ha avuto uno stravolgimento. E così eccola ora sensuale più che mai in bikini in una inedita versione di futura mamma. Accanto a lei il ballerino che le ha permesso di coronare il suo sogno e che le sta accanto in ogni momento. I due si cercano con lo sguardo, si baciano appassionatamente, come due teenager poi però tornano ai loro ruoli di futuri genitori.



E allora eccoli teneramente abbracciati mentre lui le posa una mano sulla pancia e lei socchiude gli occhi sognante. Un bimbo in arrivo, un uomo che ama e l'altare a coronare questa bellissima favola d'amore.