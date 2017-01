Kanye West papà felice. L'annuncio ai suoi fan:

"Io e la mia Kim avremo presto un figlio"

Confermate le voci di questi giorni: la bella Kardashian diventerà presto mamma

31/12/2012

Negli Stati Uniti è nota come una delle star più amate dei reality televisivi a stelle e strisce, tanto che nel 2012 Forbes l'ha inserita tra le cento celebrità più potenti al mondo. E adesso Kim Kardashian sta per diventare mamma. A dare la notizia è stato il suo fidanzato, e presto papà, Kanye West: il rapper ha interrotto il suo concerto ad Atlantic City per comunicare ai fan la bella notizia.

foto Olycom

La voce che la bella Kim fosse in dolce attesa circolava già da qualche giorno, e finalmente il cantante si è deciso a confermarla ufficialmente, davanti a oltre 5mila persone accorse per ascoltarlo nella città del New Jersey.



Kanye non ha però voluto aggiungere ulteriori dettagli. Sembra infatti che la sua compagna sia in attesa di due gemelli, ma questa voce non è stata né confermata né smentita dal futuro papà. "Adesso, stop alla musica - ha detto West per dare il lieto annuncio -: e fate festa per la mia piccola mamma".