Da Belen alla Fico, che 2012 indimenticabile

28/12/2012

Belen incinta e Raffaella Fico che ha partorito. Sono questi i due eventi più seguiti nel mondo del gossip durante il 2012. L'addio a Corona, il fidanzamento con De Martino, la maternità: nell'anno della Rodriguez si sono susseguite tante emozioni. Anche per la Fico che mollata da Mario Balotelli ha annunciato e vissuto una gravidanza mediatica e prima di chiudere il suo 2012 ha dato alla luce Pia. Ma non solo...

foto Twitter

Incinta è anche Kate Middleton, ma della duchessa di Cambridge non si può dimenticare lo scandalo di fine estate con le foto della moglie del principe William che si sfila il costume e resta nuda sul balcone della dimora che ospita la coppia per le vacanze. Pancione a sorpresa per Carmer Russo e Jessica Mazzoli, dal fidanzato Morgan.



E poi l'addio di Alessia Marcuzzi a Francesco Facchinetti a poche settimane dal battesimo della piccola Mia, la separazione altrettanto memorabile tra Guendalina Canessa e Daniele Interrante. E ancora dodici mesi altalenanti e fuori dalle righe di Sara Tommasi, passata dalle scene di nudo alla riabilitazione, quelli scoppiettanti in passerella per Nicole Minetti. E se alcune coppie hanno consolidato il loro amore, allo scoperto ufficialmente sono usciti Giorgia Palmas e Vittorio Brumotti.

Tra nascite, liete novelle, addii e nuovi amori, cosa vi ricordate di più in questo 2012 a tutto gossip?