Piqué: "È nato nostro figlio! Siamo molto felici!"

Ma poi su Twitter svela che si tratta di un pesce d'aprile

28/12/2012

E' durato poco lo scherzo di Gerard Piqué, compagno di Shakira, nel giorno della Festa degli Innocenti (in Spagna corrisponde al nostro primo aprile), ma è riuscito a fare il giro del mondo alla velocità della luce. "È nato nostro figlio! Siamo molto felici! Grazie a tutti per i vostri messaggi!" scriveva su Twitter qualche ora fa. Poi la smentita: "Ha un nome! Il suo nome è innocente! Buon Pesce d'Aprile. Giorno a tutti!".

foto Instagram

Voleva fare il simpaticone, ma la sua battuta su un argomento così serio ha sicuramente fatto ridere meno persone di quanto si aspettasse. Il calciatore, che in tutti questi mesi di "attesa" ha cinguettato su Twitter ogni singolo passaggio della gravidanza della compagna si è divertito a diffondere la notizia della nascita del suo bambino che invece dovrebbe avvenire tra poco meno di un mese.



Mentre molti si sono chiesti per quale motivo anche Shakira non abbia fatto avere sue notizie tramite il suo portavoce Rodrigo Beltran, ecco che proprio l'autore dello scherzo si fa avanti svelando che si è trattato di uno scherzo.



La coppia, insieme da due anni, ha trascorso il Natale in Spagna. Felici davanti al camino con la mano nella mano si sono fatti fotografare felici e sorridenti, con tanto di pancione in bella vista.