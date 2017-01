Courmayeur per un brindisi al top

Dalla Colombari alla Parietti

28/12/2012

Courmayeur come Cortina. La perla della valle d'Aosta soppianta la nota località turistica del Trentino e si aggiudica il primo posto tra le città scelte dai vip per trascorrere le vacanze invernali. Chi non è volato al caldo di Miami, Malindi o Dubai, ha portato la famiglia in montagna. Passeggiando per le vie del centro si possono incontrare parecchi vip...

foto Twitter

Da Kasia Smutniak con il compagno Domenico Procacci a Valeria Solarino, Alba Parietti, Billy Costacurta e Martina Colombari, Francesca Senette e non solo. Natale sulla neve in attesa del brindisi di capodanno anche per Aida Yespica e Matteo Ferrari che per la felicità del piccolo Aaron si sono ritrovati sulle piste da sci tra lezioni di discesa e passeggiate ad alta quota. Ma Ferrari non è l'unico calciatore che ha scelto la montagna, come lui anche Bonucci, Abbiati e l'ex Billy Costacurta.