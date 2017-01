Martina Stella, shopping da mamma

Beccata a Roma con la carrozzina

28/12/2012

Dopo aver dato alla luce la piccola Ginevra, avuta da Gabriele Gregorini, Martina Stella è tornata in grande forma. Eccola - su Chi - mentre passeggia in centro a Roma sorridente e bellissima con la bambina nella carrozzina, scortata da mamma e sorella. Cappottino bordato di pelliccia, capelli al vento, anelli al dito (un prezioso con pietra rosa forse ricevuto proprio per la nascita della bambina) e rossetto vivace per la giovane attrice.

foto Olycom

A spasso con Ginevra, nata lo scorso 30 ottobre, Martina è una mamma tenera e attenta: dopo aver fatto acquisti in una boutique griffata, risale in taxi per dirigersi a casa e prende tra le braccia la piccola, infagottata in un piumino bianco con cappuccio bordato di pelo e cappellino rosa.