Tavole delle feste, ecco quelle vip

Abbiamo guardato nelle case delle belle

28/12/2012

La tavola imbandita delle feste, che dilemma! Meglio tirar fuori le porcellane del servizio della domenica o usare i piattini di plastica usa e getta? Meglio il candelabro e il centrotavola di pino oppure le tovagliette all'americana e le sedie della cucina? Abbiamo sbirciato nelle case delle vip per scoprire come sono imbandite le loro tavole e abbiamo scoperto che la Santarelli, la Fontana, la Caracciolo, la Amaral...

foto Twitter

Elena Santarelli e Federica Fontana prediligono il bianco classico con candelabri e centrotavola con il pino, Elenoire Casalegno sceglie il bianco e nero a contrasto, Gaia Amaral non dimentica i particolari eleganti e raffinati. Un tocco di colore e di praticità per i piatti rossi di Antonella Mosetti, portatovaglioli con il teschio per la Lucarelli e la Gregoraci e Briatore si affidano a un tocco luccicante. Guarda tutte le tavole imbandite dei vip e scegli a casa di chi vorresti andare a cena...