Vip al caldo, scopri le loro mete preferite

Nicole Minetti incanta Miami con il suo lato B

28/12/2012

Altro che Natale sotto la neve, sono molti i vip che preferiscono volare al caldo per rigenerarsi. Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, seguiti da Lucio Presta e Paola Perego, si sollazzano sotto il sole africano, il deejay Diego Passoni preferisce il Messico mentre la giornalista Paola Ferrari e Nicole Minetti prendono la tintarella a Miami. Per sfoggiare il costumino rosa, alla Caracciolo basta tornare nella sua Sicilia.

foto Facebook



“Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi”. Se ancora molti personaggi dello showbiz rispettano il detto e sono legati alle tradizioni della famiglia, altri preferiscono godersi le festività lontano dalla solita quotidianità, dal caos metropolitano e dal consumismo sfrenato.



Il Kenya è senza dubbio la loro seconda dimora tanto da trascorrere lì gran parte del loro tempo. Eli e Flavio, tra bagni, lunghe passeggiate ed eleganti cene, si godono le feste con pochi amici fidati tra cui l'agente dei vip Presta e la moglie. In costume le due signore si lasciano immortalare in tutto il loro splendore in riva al mare e tra muscolosi Masai. Sempre l'Africa rimane la meta preferita di Antonella Elia che a Chale Island si prepara a immergersi nella natura più selvaggia.



Con lo slip arricciato sui fianchi, anche la giornalista sportiva Paola Perego sceglie una meta soleggiata per trascorrere le sue vacanze. A Miami, a bordo piscina, in compagnia del marito, mette in mostra la sua invidiabile silhouette. Sempre in Florida troviamo un'esplosiva Nicole Minetti. Fisico al top e seno prorompente balzano immediatamente all'occhio. Sembra serena nonostante la sua storia d'amore con Giuseppe Cipriani sia finita in tempi record. Straiata a prendere il sole vicino all'amica Raffaella Zardo evidenzia un lato B che lascia davvero senza parole.



Felice con il suo mojito in spiaggia è Diego Passoni che lontano dal freddo milanese si tuffa nel mare cristallino del Messico, mentre l'ex velina Costanza Caracciolo si gode il sole della sua isola.