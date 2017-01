Terzo matrimonio per Kate Winslet

L'amico Leonardo di Caprio ha accompagnato l'attrice all'altare

27/12/2012

Terzo matrimonio per Kate Winslet che i primi di dicembre si è unita a Ned Rocknroll, nipote del patron della Virgin Richard Branson. Con una cerimonia segreta celebrata a New York alla presenza di una manciata di amici e dei due figli di lei, l'attrice è stata accompagnata all'altare dal collega Leonardo di Caprio. Solo in questi giorni il portavoce dell'attrice ha confermato la notizia delle nozze.

foto Ap/Lapresse



Erano fidanzati da poco più di un anno, il tempo necessario per decidere di diventare marito e moglie. Lei con due matrimoni alle spalle, il primo con Jim Threapleton, da cui ha avuto una figlia Mia, 12 anni, e il secondo con Sam Mendes da cui ha avuto Joe, 9 anni e Ned, con una sola unione fallita, hanno deciso di convolare a nozze senza diffondere la notizia.



Il portavoce della Winslet, confermando solo di recente l'unione, ha specificato a Eonline che alle nozze "c'erano solo i suoi due figli e pochissimi amici". Tra questi anche l'attore Leonardo di Caprio che ha avuto un ruolo fondamentale nella cerimonia accompagnando la sposa all'altare.