Nina assale di baci un uomo misterioso

La Moric si scatena davanti ai paparazzi

27/12/2012

Chi è il misterioso accompagnatore che Nina Moric tiene stretto al braccio e poi bacia calorosamente? Dopo una cena in un ristorante milanese, la ex moglie di Fabrizio Corona, in short e stivali che mettono in risalto le gambe affusolate, si avvinghia a un uomo, che forse è il nuovo fidanzato e davanti ai flash lo assale di baci. Lui, per la verità, appare più titubante e tra loro scatta un bacio... ma non sulla bocca.

foto Olycom

Che la Moric, avvezza ai paparazzi, volesse far credere di avere un nuovo amore saltando addosso all'amico oppure si tratta davvero di un nuovo fidanzato che però non è ancora abituato ai flash e si è fatto intimidire dai fotografi? Fatto sta che il siparietto goloso è stato immortalato e il bacio tra i due è al vaglio degli esperti...