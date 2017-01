Claudia Galanti mostra le sue posizioni preferite

Giochi maliziosi in spiaggia con Arnaud Mimran

27/12/2012

Non basta il sole di Miami per infuocare la spiaggia dei vip. A rendere il clima ancora più caldo ci pensano i baci e gli abbracci al limite del pudore di Claudia Galanti e di Arnaud Mimran, padre dei suoi due figli. La coppia, ancor prima di accomodarsi sui lettini, si lascia andare ad una sequenza di baci appassionati che culmina con un “doppio avvinghiamento”, prima in piedi, poi da sdraiati.

foto Olycom



Hanno deciso di trascorrere le vacanze natalizie in costume al caldo e si sono “rifugiati” a Miami Beach dove solo qualche giorno fa la showgirl aveva sfoggiato un topless da urlo. Arnaud si lascia sedurre dalla sexy paraguaiana che lo provoca con le sue attenzioni e con la sua sensualità.



Spinta dalla presenza dei fotografi, mette in mostra le sue armi di seduzione davanti agli obiettivi. Prima cerca le labbra del marito, poi gli salta addosso lasciandosi abbracciare e poi, tolto il copricostume, si appoggia ad Arnaud, sdraiato sul lettino, continuando a baciarlo con trasporto.



Dopo tanta “ginnastica” i due si “scollano” e mentre lui chiacchiera al cellulare, lei dà uno sguardo al suo telefonino. Un finale davvero romantico.