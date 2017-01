Nicole Minetti: "Ora sono single"

Delusa dall'incontro con Ronaldo

27/12/2012

Capodanno da single per Nicole Minetti, nonostante il flirt – vero o presunto – con Cristiano Ronaldo. Lui ha prontamente smentito ogni vicinanza alla ex consigliera, lei ha fatto sapere alle amiche di essere rimasta delusa dall'incontro. Intanto al nuovo settimanale Fama Nicole dice: “Attualmente sono single, solo mio padre sa tutti i miei segreti”. Ora trascorrerà l'ultimo dell'anno a Miami e chissà che incontri la persona giusta.

foto Ufficio stampa

“Quando sono innamorata, sono geisha. Io mi annullo per amore. Spero che il mio prossimo uomo sarà un bel napoletano. Magari lo incontrerò proprio durante questa vacanza” ha aggiunto la Minetti. E della storia con Ronaldo vige il silenzio stampa. Pare che i due si siano scambiati messaggini e foto e dopo due mesi si siano incontri in hotel a Madrid e abbiano cenato insieme. Ma lui, fidanzato con la top model Irina Shayk, avrebbe poi smentito dicendo di non conoscere Nicole. Secondo quanto riporta Diva e Donna la Minetti avrebbe invece confidato alle amiche di essere rimasta delusa dall'incontro.