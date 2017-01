Balotelli querela Raffaella Fico

Anche i genitori di Mario la attaccano

27/12/2012

La telenovela Fico-Balotelli continua anche in tempo di feste. Dopo le accuse di Raffaella a SuperMario, il calciatore risponde agendo per vie legali: “Non posso tollerare che venga leso il mio onore di uomo e i vengano falsamente attribuiti comportamenti gravi che non riscontro nella realtà”. A difesa dell'asso del Manchester anche i genitori adottivi in una lettera pubblicata dalla Gazzetta dello sport: “Raffaella, l'amore vale più dei soldi”.

foto Olycom

“Avrei preferito evitare di dover prendere posizione pubblicamente su questioni private e tenere fede alla scelta che avevo fatto di non replicare in nessun caso alle fantasiose dichiarazioni di Raffaella Fico, anche per rispetto di una creatura che da poco è venuta al mondo – scrive Balotelli – Ma c'è un limite a tutto”.



Alla richiesta di risarcimento indirizzata alla Fico per i danni all'onore e alla reputazione del campione, si aggiungono le parole di Silvia e Franco Balotelli che scrivono alla showgirl: “Crediamo che nostro figlio non sia quell'essere irresponsabile e senza dignità che tu hai descritto... Non hai avuto la minima esitazione a esternare periodicamente ogni tuo sentimento confondendo verità e finzione pur di suscitare interesse e apparire in copertina”.



E poi si appellano al silenzio rivolgendosi alla Fico: “Possa tu mettere da parte gli interessi personali e agire per il bene della bambina. Ti chiediamo solo un po' di privacy... perché la tua bimba ne ha sacrosanto diritto... Mario oggi forse sarebbe al tuo fianco se tu avessi capito in tempo che l'amore vale assai più del denaro e della notorietà”.