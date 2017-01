Catarina nuda per la rivista Playboy

La Migliorini aveva messo all'asta la sua verginità

27/12/2012

Catarina Migliorini, la sexy studentessa brasiliana, diventata famosa per aver venduto due mesi fa la sua verginità a un giapponese per 780mila dollari (600mila euro circa) tramite un'asta on line, ritorna a far parlare di sé per aver posato senza veli sul numero di gennaio dell'edizione brasiliana di Playboy. Con un gioco di trasparenze evidenzia, come una lolita, il suo piccolo seno e le curve del suo impeccabile lato B.

foto Facebook



L'incontro con Natsu, ikl giapponese che ha vinto la verginità di Catarina all'asta non c'è ancora stato, ma nel frattempo la bella garota sta lavorando sulla sua immagine per raggiungere la notorietà nel minor tempo possibile. Scatti maliziosi su Playboy evidenziano la sua silhouette. Il viso è quello di una ragazzina, così come il suo seno, ma il suo sinuoso sedere lascia senza fiato.