Non tutte le coppie reggono allo stress natalizio

Tra vip e persone comuni scoppiano in molti

In America questa tendenza si chiama 'Turkey drop'. Negli ultimi due anni ha colpito molte celebrity: da Rihanna e Chris Brown a Ashton Kutcher e Demi Moore

26/12/2012

Anche se il Natale è la festa all'insegna dell'amore e dei buoni propositi, proprio in questo periodo si registra un numero crescente di relazioni che finiscono. Molte, infatti, sono le coppie che scoppiano proprio sotto il vischio, e contro ogni previsione, quest'usanza accomuna vip a persone 'normali'. Insomma, lo stress delle feste non risparmia nessuno.

In America questa tendenza antinatalizia, che si verifica tra il giorno del Ringraziamento (il quarto giovedì di novembre) e il giorni di Natale, è stata denominata 'Turkey drop'. E' quanto emerge da una ricerca riportata dal Daily mail, condotta dai ricercatori David McCandless e Lee Byron. Negli ultimi due anni, numerose sono state le coppie di celebrity che hanno visto terminare la loro relazione proprio a ridosso delle feste natalizie.

Da poche settimane Rihanna e Chris Brown si sono lasciati. Dopo un interminabile tira e molla, i due cantanti, che in passato avevano già avuto una travagliata relazione, sembravano avere ritrovato un equilibrio, invece sono giunti al capolinea solo pochi giorni addietro.

L'anno passato il mese di dicembre ha visto protagonisti Ashton Kutcher e Demi Moore. E, com da tradizione, l'attrice 50enne, giusto la settimana scorsa ha rotto con suo nuovo toyboy: il 26enne commerciante d'arte, Vito Schnabel.

E ancora: Rob Kardashian, fratello della più nota Kim, è stato scaricato da Rita Ora un paio di settimane fa. E se si va indetro nel tempo, indimenticabile è il 2010, quando poco prima di Natale, finiva il matrimonio tra Scarlett Johnsson e Ryan Reynolds, dopo due anni insieme.

I ricercatori David McCandless e Lee Byron hanno tracciato due periodi dell'anno in cui le coppie si lasciano più frequentemente, uno a marzo, l'altro nel periodo di Natale. Anche se non è chiaro cosa esattamente determina questa tendenza, ritengono che sia da attribuire allo stress delle festività natalizie. La gente si sente più in difficoltà a superare le criticità con il proprio partner mentre avanzano i preparativi delle feste. Molte persone diventano nostalgiche e riflessive in questo periodo e iniziano a mettere in discussione la propria vita e le decisione prese, così come la compatibilità e la longevità di una relazione. Insomma, è la fine dell'anno e come al soltio, si fanno i dolorosi bilanci.