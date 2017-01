"Mr Facebook" ha preso casa nell'Astigiano?

Giallo sull'acquisto di un castello da 8 milioni

Mark Zuckerberg avrebbe acquistato un ex convento del Seicento come regalo di nozze per la sua Priscilla, sposata a luglio

25/12/2012

Il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, starebbe per diventare concittadino di Lavezzole, frazione di San Damiano, tra Langhe, Monferrato e Roero. Si vocifera che abbia acquistato per circa 8 milioni di euro il castello della zona. Si tratterebbe del "regalo di nozze" fatto a Priscilla Chan, che il 28enne miliardario ha sposato a luglio. Un luogo visitato in luna di miele e del quale la coppia si è innamorata. Ma sulla vicenda resta il mistero.

foto Reuters

Già a luglio, il blog Selectitaly.com aveva parlato di questo acquisto della dimora nell'Astigiano, ricavata in un monastero del Seicento, tre piani fuori terra ed uno interrato, con ampia piscina coperta, vasto giardino e cappella privata. La fonte aveva persino citato la cifra dell'acquisto: 7 milioni e 500 mila euro.



Ora, il gossip riemerge dal sito del Quotidiano Piemontese e su Novella 2000. Il castello è stato in vendita da parte del suo ex proprietario, un industriale della zona, negli ultimi anni e ora sembra proprio che sia stato acquistato per quasi 8 milioni di euro. Il giovane "Signore di Facebook" avrebbe già versato un acconto di un milione di euro. Ma in paese non sanno nulla.