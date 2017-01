Muccino si sposa, Jovanotti è il suo testimone

Il regista sull'altare con Angelica Russo a Roma

24/12/2012

Matrimonio invernale per Gabriele Muccino e Angelica Russo che, sabato scorso, in una chiesetta della città eterna si sono scambiati le loro promesse d'amore. Insieme dal 2007, la coppia ha già una bambina di 2 anni, Penelope. In bianco con tanto di velo lei e in scuro lui, sono apparsi emozionati e raggianti. Dovevano essere delle nozze riservate, ma Jovanotti, testimone dello sposo, e altri amici gli hanno "giocato" un bello scherzetto con Twitter.

foto Twitter



Un piccolo album fotografico è quello che siamo riusciti a comporre grazie al social network degli invitati a partire proprio dal cantante Lorenzo Cherubini. Alcuni scatti fuori dalla chiesa e all'interno di una casa privata, dove si sono svolti i festeggiamenti, hanno evidenziato un clima gioioso. "Con lo sposo dopo molte danze e alcuni brindisi alla salute!", cinguetta il cantante postando un'immagine con Muccino ormai senza giacca.



Gabriele, dopo il chiacchieratissimo divorzio dalla ex moglie Elena Majoni, ha potuto finalmente portare all'altare la madre di sua figlia dimenticando per qualche giorno le critiche che hanno stroncato in America il suo ultimo film “Quello che so sull'amore”.