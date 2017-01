Galanti & Co., le stelle si mettono in bikini

In riva al mare per le feste

24/12/2012

Si mettono in topless, passeggiano come Veneri sulla spiaggia o prendono il sole in terrazza, ecco le star che per Natale si sono messe in bikini. Elisabetta Gregoraci in Kenya, Claudia Galanti a Miami, Valeria Mazza in Uruguay, Stephanie Seymour a St.Barth. Rihanna alle Barbados... Quante bellezze in riva al mare!

foto Olycom

Regina indiscussa sulle spiagge di questo "bollente" inverno 2012 resta Claudia Galanti, che con il suo topless mozzafiato e le sue curve scultoree si aggiudica il titolo di piĆ¹ sexy. A Miami i flash sono tutti per lei, bellissima e sensuale in micro tanga, mentre sfoggia le sue forme conturbanti lasciando tutti a bocca aperta. Da Miami al Kenya. Flavio Briatore posta su Twitter lo scatto della sua splendida Elisabetta Gregoraci in bikini, affascinante Venere in riva al mare.



La sfilata di bellezze marine continua a St. Barth dove l'ex top model americana Stephanie Seymour, 43 anni e 4 figli, sfoggia un fisico da dieci e lode. Stesso voto anche a Valeria Mazza, 40 anni e 4 figli anche lei. L'ex modella argentina trascorre come ogni anno le sue vacanze di Natale in Uruguay a Punta Del Este con la famiglia e in bikini le sue curve rimangono... da passerella. Infine riecco comparire Rihanna sulla terrazza del suo resort super lusso alle Barbados.



Stavolta niente bikini per la regina del pop, ma un costume intero scollatissimo davanti e dietro, che sottolinea le sue forme irresistibili. Che fascino e che sex appeal al mare d'inverno!