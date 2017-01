Solo regali e panettoni da vip!

Ecco cosa hanno comprato per Natale

24/12/2012

Sotto l'albero di Alessandro Matri e Federica Nargi non manca certo qualche capo d'abbigliamento, per Debora Salvalaggio e amiche c'è un dono comprato in via della Spiga, Costanza Caracciolo prima di partire per la Sicilia ha mandato una cartolina d'auguri social davanti all'alberello con l'altra ex velina, mentre Aida Yespica in tavola ha il panettone griffato di un negozio milanese.

foto Olycom

“Con gli ultimissimi acquisti natalizi vi auguriamooo un Buon Natale a tutti!” cinguettavano Federica e Costanza in posa davanti a un abete colorato e luccicante. La Caracciolo poi è volata in Sicilia per festeggiare con la sua famiglia, mentre la Nargi si è concessa qualche ora di shopping con il fidanzato Alessandro Matri per gli ultimi regali. I due sono stati avvistati da Daniele Alessandrini in centro a Milano.



Nel quadrilatero della moda anche Debora Salvalaggio con l'amica Roberta Ruiu per qualche compera da Miu Miu. Shopping sfrenato per Aida Yespica che in compagnia di un'amica ha svaligiato le boutique di via Montenapoleone per concludere con un bel panettone da Cova prima di lasciare Milano per dirigersi in montagna. E così eccola cinguettare sulle piste con il figlioletto Aaron e la sorella.



Dopo le corse agli acquisti, le valigie, la preparazione della tavola natalizia, ora finalmente anche i vip scartano i regali...