Michelle e Tomaso, cena al bacio

Una coppia perfetta per i flash

21/12/2012

Belli, eleganti, raffinati, innamorati. Entrambi biondi e in total look nero passeggiano per Milano diretti al ristorante, una cena intima e uno scambio focoso di baci. Va in scena l'ennesima puntata della storia d'amore tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Mai nulla fuori posto. Il loro abbiglia,mento ovviamente è sempre perfetto, ma anche gli atteggiamenti e i modi sono sempre di classe. Anche quando sono bocca a bocca.

foto Olycom

Una coppia da cover che si muove per Milano come nel backstage di un film d'amore. Lei sexy e affascinante con sorriso sulle labbra, lui altrettanto bello e intrigante che al fianco della showgirl sembra aver acquistato ancora più charme. Fotografato nella vita quotidiana, Tomaso sembra un modello navigato, come quello che abbiamo visto comparire nella pubblicità del profumo della casa di moda. Qualche tempo fa, infatti, il fidanzato di Michelle aveva sfilato tra telecamere e flash per lo spot del suo profumo. Ambientato nella Milano notturna, tra scenari storici e scorci della città (dall'Arco della Pace al castello Sforzesco passando per la Galleria) Tomaso era stato il protagonista della pubblicità. Ieri come oggi...