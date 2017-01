Bar annuncia la primavera-estate di Passionata

Gli scatti hot della Refaeli in lingerie

21/12/2012

Slip di pizzo, reggiseni a balconcino e pose da vera pin up. La sexy Bar Refaeli fa il suo personale regalo di Natale a tutti i suoi fans postando su Facebook e su YouTube video e foto dell'ultima collezione primavera estate 2013 di Passionata, il brand di lingerie di cui è testimonial.

foto Facebook

Scatti di vita casalinga in intimo bollente, che annunciano in questo freddo inverno già aria di primavera. La top model israeliana posa accanto ad un frigorifero mentre sorseggia una bibita, tacchi a spillo e completino in pizzo, poi è intenta a sbattere le uova per preparare una torta e frullare le fragole e ancora a ridipingere la cuccia del cane.



Infine eccola in reggiseno e mutandine color carne, le scarpe col tacco in posa, pronta ad essere "ritagliata" come una figurina d'altri tempi. Una vera bellezza da tenere e conservare con cura.