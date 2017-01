Serena, décolleté hot in bella mostra

La Garitta mostra il suo fisico al top

21/12/2012

Di successo ne ha fatto, ma è da un po' che non si vede in giro. Serena Garitta, vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello, la ritroviamo sul Twitter di Katia Pedrotti più sexy che mai: “La mia amica super gnocca!!! Love !!!!!”, scrive la signora Pacelli in dolce attesa immortalando la vulcanica genovese in tutto il suo splendore. Quei chili che la rendevano più "morbida" sono scomparsi e la gonna fasciante e la camicetta slacciata la rendo anche più maliziosa.

foto Olycom



Il viso è un po' più asciutto e la vita si è assottigliata. In posa come una diva, dal sorriso inconfondibile, si mostra nella sua mise in bianco e nero. Le gambe, ben in mostra, sono sinuose, la camicia slacciata lascia intravedere le curve del suo seno e quella zeppa nera ed elegante ai piedi fa dimenticare quel suo fare un po' goffo all'interno del reality.