Natale-vip, ecco le loro vacanze

Chi resta in famiglia, chi va al caldo

21/12/2012

Belen Rodriguez è pronta per partire per l'Argentina, Melissa Satta andrà in Sardegna con Boateng, Emma Marrone è già in Salento per trascorrere le feste in famiglia, Carolina Marcialis e Antonio Cassano andranno al caldo. Victoria Silvstedt è in Svezia, Claudia Galanti si gode il clima natalizio sulla spiaggia di Miami, Andres Gil volerà a Buenos Aires Ecco dove i vip passeranno i giorni di festa.

foto Twitter

Anastasia Kuzmnina, Andres Gil, Federica Nargi si ritrovano a mangiare un panino prima che Andres parta per Buenos Aires, Costanza Caracciolo cinguetta: “veniamo da te in Argentina”. Su Twitter è già scattata la partenza per i vip. La moglie di Cassano mostrra le valige ricolme con tanto di costumi da bagno, ciabatte e occhialini. “#Vacanze #Sole #Caldo #Mare" scrive la Marcialis incinta del secondo figlio dal calciatore.



Il giornalista Giovanni Minoli si concede già qualche passeggiata sulla spiaggia di Malindi, ospite di Flavio Briatore, che da Londra fa sapere che passerà Capodanno in Kenya con Elisabetta Gregoraci.



Belen Rodriguez e Melissa Satta trascorerrano un natale speciale. Entrambe porteranno in famiglia i rispettivi fidanzati. La showgirl argentina confessa che dopo 5 anni finalmente passerà le feste con i suoi, mentre la Satta sarà a tavola con il Boa e i parenti in Sardegna.