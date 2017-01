Ronaldo e Minetti: sesso a Madrid?

Lo rivela una rivista spagnola

20/12/2012

Nicole Minetti, ex consigliera della regione Lombardia, conquista anche la Spagna. Secondo la rivista iberica Cuore avrebbe trascorso una notte di sesso con il fenomeno del Real Madrid Cristiano Ronaldo. I due sarebbero stati immortalati insieme in un hotel extralusso della capitale spagnola lo scorso 9 dicembre. L’incontro tra la donna più chiacchierata del gossip italiano e il campione spagnolo sarebbe terminato soltanto il mattino seguente.

foto Olycom



La notizia che sembra esser pronta a scatenare il pettegolezzo internazionale, non è stata presa affatto bene dalla bellissima fidanzata del calciatore, la modella Irina Shayk che sarebbe andata su tutte le furie. Secondo la ricostruzione fornita dalla rivista, Nicole e Cristiano avrebbero trascorso una serata romantica in un ristorante per poi proseguire la notte in hotel.

All’alba del giorno seguente il bomber avrebbe lasciato l’albergo per rivedere l’ex soubrette nel pomeriggio, dopo la presentazione del libro di Sergio Ramos. La coppia avrebbe passeggiato per le vie dello shopping madrileno e avrebbe poi cenato nel ristorante dell’albergo. Per il momento non sono stati diffusi scatti fotografici dell’incontro, ma il mondo del gossip li aspetta con trepidazione.