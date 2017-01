Eli rimedia un colpo al ginocchio

Si Instagram lo scatto di una sexy Canalis dolorante

20/12/2012

L'accappatoio nero, morbido e sensuale, la gamba nuda appoggiata sul tavolo: "My knee is in pain. Seriously! That pillow on the floor was an asshole !!!#kravmaga" cinguetta una sexy Elisabetta Canalis su Instagram. L'ex velina dolorante dopo un allenamento di Krav Mag siede su una sedia e tiene del ghiaccio sul ginocchio...

foto Instagram

Pochi giorni fa aveva mostrato con orgoglio il suo primo diploma di cintura gialla ottenuto dopo 5 ore di esame, adesso però la bella showgirl ha rimediato un ematoma al ginocchio. La colpa però è banalmente di un cuscino sul pavimento, scrive Elisabetta.



Immediati e tantissimi i messaggi dei followers, che la incoraggiano e le augurano una pronta guarigione, mentre alcuni si soffermano sullo stacco di coscia. Eli è super sexy come sempre, anche in accappatoio, senza trucco, le labbra corrucciate in una "smorfia" di disappunto e dolorante. Un po' meno magari nello scatto precedente, dove si fa fotografare con dei grossi occhiali futuristici... Miss Canalis però può permettersi anche questo, il suo appeal resta sempre molto “sex”.