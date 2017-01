Olivia Culpo è Miss Universo 2012

La 20enne era già Miss America

20/12/2012

Olivia Culpo è stata incoronata nella notte Miss Universo 2012 al Casinò Planet Hollywood di Las Vegas nel corso del 61ma edizione del concorso. La ventenne, già Miss Usa, ha sbaragliato le 88 concorrenti con la sua straordinaria bellezza riportando dopo quindici anni il titolo nel suo Paese.

foto Ap/Lapresse



Originaria di Rhode Island, studia all'università di Boston e si è autodefinita una "violoncellista nerd". Il ghiotto premio prevede una somma di denaro non precisata, molti prodotti di bellezza e un appartamento di lusso a New York.



Dopo Olivia, al secondo posto si sono piazzate Miss Filippine, Janine Tugnon e Miss Venezuela Irene Sofia Esser Quintero.



Leila Lopes, la reginetta uscente originaria dell'Angola, ha passato con emozione la corona alla nuova Miss Universo davanti al pubblico del Casinò Planet Hollywood di Las Vegas. Il concorso è stato mandato in onda negli Stati Uniti in diretta da Nbc e trasmesso in oltre 100 Paesi.