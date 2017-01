Rihanna, single alle Barbados

E su Instagram nuovo tattoo sul lato B

20/12/2012

"Essere single fa schifo. La sola cosa positiva è che puoi fare quel cavolo che vuoi", così Rihanna confessa ai suoi fan via Instagram, di essere nuovamente sola, dopo la chiacchierata “reunion” con l'ex Chris Brown. E da single vola alle Barbados e si rilassa in bikini, poi posta il suo nuovo tattoo sul lato B...

foto Olycom

I suoi affari di cuore non vanno bene, specie dopo che Chris Brown è stato nuovamente paparazzato insieme alla sua ex Karrueche Tran, ma la bella Rihanna non si perde d'animo. La regina del pop è volata così nella sua patria e alloggia da qualche giorno in un resort super lusso sulla spiaggia.



In bikini Rihanna si rilassa su una terrazza in compagnia dell'amica del cuore, Melissa Forde. Intanto la popstar pare abbia appena fatto un acquisto da nababbi a Los Angeles, una villa di lusso nell'area di Pacific Palisades per la modica cifra di 12 milioni di dollari. Poi su Instagram Rihanna posta uno scatto irriverente del suo splendido lato B mostrando un nuovo tattoo con una foglia di marijuana e un'altra mentre indossa un cappellino che porta la scritta Fuck ben in vista. Insomma ce n'è per tutti.



Anche se poi i gossip danno Chris Brown in arrivo alle Barbados per trascorrere Capodanno con lei in un un lussuoso appartamento presso il Sandy Lane Resort preso in affitto dalla stessa Rihanna per l'occasione. Insomma tutto è ancora in gioco e l'anno non è ancora finito.