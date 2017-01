La Mosetti svela i motivi dell'addio a Montano

Antonella: "Io e Aldo siamo rimasti in buoni rapporti"

20/12/2012

Sono bastati una decina di giorni per conoscere le cause della rottura tra la Mosetti e Montano. A quanto pare i progetti di coppia non coincidevano più. Lui voleva mettere su famiglia e lei non era così sicura. E poi, sulle pagine di Novella 2000 la showgirl afferma: “Non lascio Roma neppure per Aldo”. Poche parole che, dopo sei anni di unione, fanno pensare che l'amore si sia spento. Proprio come si vociferava da tempo.

foto Twitter



Erano in crisi da un bel po' e ci stavano riprovando per l'ennesima volta. Ma alla fine si sono arresi all'evidenza. Lui sogna la sua vita a Livorno, tra figli (che ancora non ha), il Circolo Scherma Fides e il cantiere navale del padre. Antonella non si sposterebbe mai dalla capitale: “E' l'unico posto dove potrei vivere, la amo da morire, Livorno è bella, ma è Roma la città della mia vita”.



Altra questione dolente è appunto quella dei figli. La Mosetti ne ha una, Asia, di 16 anni, avuta da una precedente ralzione. E' la persona più importante della sua vita e per lei farebbe di tutto. Tra amici, liceo ed equitazione la vita dell'adolescente ormai è nella capitale. E poi, molto probabilmente, raggiunta una certa stabilità, la showgirl non se la sente di ricominciare con pannolini e nottate insonni.



Resta il fatto che i due si siano lasciati senza risentimenti: “Aldo rimarrà per sempre nel mio cuore e io, credo, nel suo. La Prova? Siamo tuttora in buonissimi rapporti”.