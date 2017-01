Il topless di Claudia è la fine del mondo

La Galanti è la regina hot di Miami

20/12/2012

Una Galanti così non si è mai vista! Neppure ai tempi dell'Isola dei famosi quando naufragava in bikini, Claudia sprigionava tanto carica erotica come ora che mamma di due bimbi piccoli e al fianco del suo compagno, appare splendida e in formissima. Le sue vacanze a Miami non passano inosservate e i flash la seguono passo per passo sul bagnasciuga e alla fine riescono pure a immortalare un meraviglioso topless.

foto Olycom

Che il fisico fosse al top lo avevamo già visto negli album fotografici che la modella paraguaiana ci regala regolarmente, ma ogni volta c'è qualcosa di ancora più piccante e di tanto erotico da meritare un elogio. Eccola sulla spiaggia di Miami, con le amiche, mentre prende il sole stretta in un bikini a triangolo davvero minimal. Tanto che a un certo punto il pezzo sopra resta slacciato e la Galanti offre un panorama indimenticabile. In un periodo di pancini e pancioni più o meno scoperti, che sia lei la nuova regina del sex appeal?