Guendalina super hot sfida il gelo

Canessa e Toniolo per le vie del lusso di Milano

19/12/2012

Le sono bastati pochi giorni in Kenya per dimenticare che a Milano è inverno e si “viaggia” con temperature poco al di sotto dello zero. Guendalina Canessa pizzicata in centro a braccetto con l'amica Melita Toniolo, sfoggia un look forse un po' troppo leggero. Senza calze, con un abitino mini e un pellicciotto smanicato mostra sì la sua abbronzatura, ma rischia anche di prendersi un bel raffreddore.

foto Olycom



Si rincontrano le due amiche per una passeggiata tra le vie del lusso milanese. Si stringono, perché fa freddo, si aggiornano, perché è da un po' che non si vedono, ma soprattutto si lasciano ammirare con le loro mise un filo eccentriche. Mentre Melita opta per un pantalone in pelle aderentissimo, un cappottino rosso fuoco e delle scarpe con mega tacco, l'ex signora Interrante osa con un vestitino bianco sottilissimo abbinato a un pellicciotto alla moda. Stivali con profilo color oro, grandi occhiali da sole e una borsa con tante labbra fluo stampate completano il suo look da “sciuretta”.