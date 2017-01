Corona ha bisogno di un aiutino a letto

Confessioni piccanti dell'ex re dei paparazzi

19/12/2012

Da quando ha lasciato Belen fa uso regolare di Viagra con una media di tre rapporti al giorno e di Nicole Minetti, sua ultima presunta fiamma, dice: "A letto è una bomba". Fabrizio Corona si confessa in una puntata speciale del programma di Selvaggia Lucarelli regalando piccanti pillole di saggezza sulla sua vita sessuale e frecciatine al vetriolo sulla sua ex...

foto Olycom

Lex re dei Paparazzi ha parlato a ruota libera "sciogliendo" letteralmente la lingua. Niente bacio sulla bocca con la Lucarelli però, come la conduttrice stessa aveva annunciato anticipando la puntata sul suo Twitter e postando la foto della registrazione. C'è stato un taglio di quasi dieci minuti, "problemi tecnici" cinguetta Selvaggia, ma lo scatto c'è.



Il Casanova da strapazzo, ex di Belen ha quindi bisogno di un aiutino dalla pillola blu per soddisfare tutte le sue conquiste e a confessarlo è lui stesso: "Da quando mi sono lasciato con Belen faccio uso regolare di Viagra e ho una media di tre rapporti al giorno". Salvo poi aggiungere che la pillolina gli ha procurato non pochi problemi: "Quando provi il Viagra poi è difficile tornare alle prestazioni di prima, solo che ogni tanto lo mescolo con integratori vari e finisco al pronto soccorso". Un momento di quasi commozione in cui il macho che non deve mai chiedere aiuto a nessuno confessa una sua quasi debolezza.



Poi però eccolo riprendersi immediatamente e aggiungere particolari sul suo "parco donne": "Molte sono politiche, anche note, di Pd e del Pdl." E qui il nome di Nicole Minetti sorge spontaneo. Tra gli ultimi flirt che gli sono stati attribuiti infatti ecco comparire proprio l'ex igienista, consigliera, modella in lingerie e molto altro ancora: ""È finita per colpa mia, ma lei è una donna fantastica. Anche a letto. Nicole sessualmente è una bomba, una brava, che ci sa fare veramente". Non mancano infine le frecciatine alla bella Belen, l'ex fidanzata felicemente riaccoppiata con il ballerino di Amici: "Con Stefano De Martino non durerà. È un mondo in cui ci sono troppe occasioni il nostro". Insomma Fabri ne sa proprio una più del diavolo, intanto pedala in bicicletta per le vie di Milano, è di nuovo senza patente?