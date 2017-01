Nuovi amori per Canalis e Clerici?

Diva e donna ha pizzicato le due showgirl con Daniele e Filippo

ma l'ex velina smentisce il flirt a Tgcom24

19/12/2012

Elisabetta Canalis trova l'amore sotto l'albero di Natale? Per Diva e Donna la showgirl ha trovato Daniele Di Lorenzo, ex di Debora Salvalaggio. Ma pronta arriva la replica di Eli su Twitter: "Eh no @MediasetTgcom24! Mi avete appioppato 2 finti fidanzati in 2 settimane. Ma quando trovo quello vero un giorno chi ci crederà più!". Mentre Antonella Clerici, in crisi col compagno Eddy Martens, sembra aver ritrovato il sorriso con uomo misterioso.

foto Diva e Donna

Nuovi amori nell'aria per due amatissime conduttrici? La Canalis da Los Angeles cinguetta facendo credere di essere sola soletta tra gli addobbi natalizi e la Clerici appare sempre al fianco della piccola Maelle, ma Diva e Donna rivela qualche particolare piccante e diverso. Le foto di Elisabetta mentre si diverte e ride con Daniele paiono parlare chiaro.



I due giocano e scherzano e appaiono insieme perfino sullo stesso balcone. Ma poi in realtà i due sono solo amici: la Canalis ha twittato a Tgcom24 specificando che non è l'uomo giusto quello fotografato dai paparazzi e che deve ancora arrivare. Circostanza confermata anche da Daniele che risponde al nostro sito: "Eli è una mia carissima amica, nulla di più".



Antonella, invece, è stata beccata mentre esce di casa con il misterioso Filippo. Nessun atteggiamento intimo, ma solo uno scatto insieme che potrebbe rivelare molto di più.