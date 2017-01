Geppi Cucciari ha detto sì a Bonaccorsi

La comica si è sposata il 15 dicembre a Milano

19/12/2012

E' vero, Geppi Cucciari e Luca Bonaccorsi si sono sposati e Chi mostra le immagini del loro matrimonio. In bianco, luminosa più che mai, intorno alle 19,30 la vulcanica conduttrice nella chiesa di San Satiro a Milano è andata incontro al suo compagno davanti a un nutrito numero parenti, amici storici e vip, tra cui Bisio, Gruber, Lerner, Lucarelli e Arisa. Poi tutti a festeggiare all'hotel Diana.

foto Chi

Si conoscono da sei anni, ma La Cucciari e il giornalista e conduttorie di Mr Green (programma sull'ecologia) stanno insieme solo da due. E il 15 dicembre con le loro promesse d'amore hanno riscaldato i loro cuori in una fredda giornata invernale. Geppi e Luca non si sono uniti in matrimonio in Sardegna, terra della Cucciari, ma da lì hanno portato i tradizionali gesti di buon auspicio per gli sposi.



La comica, nel suo prezioso abito a sirena disegnato da Antonio Marras, ha evidenziato la sua silhouette invidiabile frutto di tanta attività fisica (Geppi è un asso del basket) e una corretta alimentazione. Con un bouquet di rose bianche e un sorriso che nascondeva la sua emozione era una sposa "perfetta".



Per il rinfresco si sono spostati tutti all'hotel Diana dove la coppia ha dato il via ai festeggiamenti. Tanti i volti della televisione tra cui l'amico Claudio Bisio. Selvaggia Lucarelli, Gad Lerner, Luca Sofri, Arisa con il fidanzato Lorenso, Beppe Severgnini e Lilli Gruber.